ارتفعت أسعار العدس، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4-11-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والجبن الأبيض والرومي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.19 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الفول المعبأ: 59.26 جنيه، بتراجع 66 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.28 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.77 جنيه، بزيادة 90 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.38 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.64 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.34 جنيه، بزيادة 2.01 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.73 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.96 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.85 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.73 جنيه، بتراجع 1.82 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.33 جنيه، بتراجع 97 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.52 جنيه، بزيادة 83 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 140.59 جنيه، بتراجع 89 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 273.76 جنيه، بتراجع 77 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.18 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 99.16 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.