استقرار أسعار النفط مع استيعاب السوق لخطط إنتاج أوبك+

شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إذ تقيّم الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل حتى مع استمرار المخاوف من تخمة معروض تلوح في الأفق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.1%، إلى 64.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات، أو 0.2%، إلى 60.95 دولار للبرميل.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها، يوم الأحد على زيادة صغيرة في الإنتاج لشهر ديسمبر، وتعليق الزيادات في الربع الأول من العام المقبل.

ورفعت أوبك+ أهداف الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، أو حوالي 2.7% من المعروض العالمي، منذ أبريل.

لكنها أبطأت الوتيرة منذ أكتوبر وسط توقعات تخمة المعروض.

وقال بنك أوف أمريكا في مذكرة: "يشير هذا بالتأكيد إلى أن أوبك+ تدرك تخمة المعروض، ويشير على الأرجح إلى أنها لا تريد أن تدفع أسعار النفط للتراجع بشدة أي إلى ما دون 50 دولارا، ونتوقع أن ينظر المستثمرون إلى هذا الحد الأدنى المحتمل بنظرة إيجابية".

وشكك رؤساء بعض أكبر منتجي الطاقة في أوروبا أمس الاثنين في توقعات تخمة المعروض في العام المقبل، مشيرين إلى زيادة الطلب وتراجع الإنتاج.

وقال نائب وزير الطاقة الأمريكي جيمس دانلي، إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك تخمة في المعروض النفطي في عام 2026.

وقالت 4 مصادر من أوبك+ إن قرار التحالف إبقاء أهداف الإنتاج دون تغيير في الربع الأول من العام المقبل جاء بعد أن ضغطت روسيا من أجل ذلك لأنها ستواجه صعوبة في زيادة الصادرات بسبب العقوبات الغربية.

وفرضت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات في أكتوبر على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل.

وينتظر المتعاملون الآن أحدث بيانات معهد البترول الأمريكي بشأن المخزونات، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية من المتوقع أن تكون قد ارتفعت الأسبوع الماضي، وفقا للغد.