سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 3-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6103 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5340 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4578 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3560 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2543 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 189820 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 42720 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.22 % إلى نحو 4010 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.