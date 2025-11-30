انخفضت أسعار الطماطم، والبصل، والكوسة، والكانتلوب، والبرتقال البلدي، بينما ارتفعت اسعار البطاطس، والباذنجان، والفلفل الرومي، والخيار، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 30-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 و11 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات، و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات، و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات، و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات، و16 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات، و13 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات، و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بزيادة جنيهين.