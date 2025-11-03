انخفضت أسعار البصل الأبيض، والطماطم، والكوسة، والخيار البلدي، والكانتلوب، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و17 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.