وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"إيتيدا" بروتوكول تعاون مع شركة دي إكس سي تكنولوجي"DXC" العالمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، وذلك لإطلاق برنامج "ITIDA-DXC Dandelion" في مصر، الذي يستهدف تأهيل ذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة "Neurodiverse"، من طلاب السنة الدراسية الأخيرة والخريجين، من خلال توفير فرص التدريب في عدد من التخصصات التكنولوجية والمساعدة في التوظيف وتهيئتهم للاندماج داخل بيئة العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان وزارة الاتصالات اليوم، جاء ذلك بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل أكثر من 60 شابًا وفتاة من ذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة وتحديدًا من ذوي طيف التوحد، وفرط الحركة، وعسر القراءة والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء التدريب، من خلال برامج تطوير المهارات الشخصية والبرامج التدريبية في مختلف التخصصات التكنولوجية ومنها مجالات الذكاء الاصطناعي، واختبار البرمجيات، وتحليل البيانات، وعمليات مراقبة البنية التحتية، وكذلك توفير الدعم المهني من خلال فرق استشارية متخصصة في الدمج، بما يعزز من قدرتهم على الاندماج فى بيئة العمل بصورة احترافية.

ومن المقرر الإطلاق الرسمي للبرنامج في شهر مارس، على أن يبدأ التدريب الفعلي قبل منتصف العام المقبل.

وأكد طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق البرنامج في مصر بالشراكة بين "إيتيدا" وشركة "دي إكس سي" العالمية يأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتي يعد من أبرز مستهدفاتها بناء القدرات الرقمية لمختلف شرائح المجتمع، وتمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل نوعية في الاقتصاد الرقمي، وتبني الآليات التي تضمن مشاركة جميع المواطنين بصورة فعالة في مسيرة التحول الرقمي في مصر، مشيرًا إلى أن نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرتكز على توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتحقيق أثر تنموي.

وأشار إلى البعد التنموي للبرنامج بما يتيحه من فرص لتأهيل وتمكين الأشخاص من ذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل في عدد من تخصصات تكنولوجيا المعلومات، واستثمار طاقاتهم ومهاراتهم الفريدة لتحقيق التميز في مجالات عملهم.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرنامج يستهدف توفير التدريب في تخصصات تكنولوجية متقدمة مما يسهم في بناء قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة للمستقبل، والتي تدعم رؤية الوزارة في تمكين كل المواطنين من الإسهام بفاعلية في بناء مصر الرقمية.

وأكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تؤمن بأن الابتكار هو الطريق الأوسع نحو الدمج الكامل والاستقلالية، وأن الاقتصاد الرقمي يفتح مسارات جديدة للشباب ليصبحوا قوة إنتاجية فاعلة وصنّاع فرص، لا متلقين لها.

أضافت أن تمكين هذه الفئة في سوق العمل لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، مؤكدة أن العمل يمثل حقًا أصيلًا ووسيلة للاندماج، ويخلق الاستقلال المالي، ويعزز المشاركة المجتمعية، ويحقق استفادة حقيقية للدولة من طاقات وقدرات أبنائها.

وأوضحت مرسي أهمية منصة "تأهيل" الوطنية باعتبارها بوابة موحدة للتدريب والتوظيف الدامج، وبنية تحتية أساسية لدمج برامج مثل DXC Dandelion ضمن المسارات المهنية الرسمية، بما يضمن الاستدامة وتوسيع نطاق الاستفادة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج DXC Dandelion يُعد نموذجًا عالميًا رائدًا في تمكين الشباب ذوي التنوع العصبي بالقطاع التكنولوجي، خاصة من خلال التدريب التقني والمهني المتخصص، والإشراف الميداني من مدربي العمل "Job Coaches"، والدعم النفسي والاجتماعي للمتدربين وأسرهم.