مباحثات بين هيئة الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة قطر لضخ استثمارات جديدة بمصر

كتب : منال المصري

10:47 ص 26/11/2025

بحث حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتوة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، بحضور السفير المصري بالدوحة، وعددا من أعضاء الغرفة.

وأكد هيبة، في بيان للهيئة اليوم، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تغطي خطط وتوجهات مؤسسات الاستثمار القطرية ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات والتصنيع الغذائي والبنية التحتية والزراعة والصحة والهيدروجين الأخضر فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الانظمة المختلفة للاستثمار في مصر ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أنه قد تم تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وقد قامت مصر بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين.

وأشار إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية وتوفير فرص العمل.

وقد أكد رئيس الغرفة على اهتمام المستثمرين القطرين بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة واقامة مشروعات مشتركة مع رجال أعمال مصريين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وقد اتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي يحرص الجهاز القطري على ضخ إستثمارات فيها، وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، والتأكيد على حرص هيئة الاستثمار على دعم تلك الشركات لتسريع بدء نشاطها و تشغيلها في السوق المصري.

هيئة الاستثمار غرفة تجارة وصناعة قطر استثمارات

