إعلان

استقرار أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة

كتب : مصراوي

07:52 ص 25/11/2025

أسعار النفط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات


استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة حيث طغت مخاوف من تخمة المعروض على الضبابية المتعلقة بمصير المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.3 % مسجلة 63.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0158 بتوقيت جرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا أو 0.2 % إلى 58.71 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3 % أمس الإثنين مع تزايد الشكوك حول اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية مما قلل من التوقعات بتدفق إمدادات الخام الروسي دون قيود.

وقال دويتشه بنك في مذكرة أمس الإثنين، إنه يتوقع فائضا في النفط الخام لعام 2026 لا يقل عن مليوني برميل يوميا، مضيفا أنه لا يوجد مسار واضح للعودة إلى العجز حتى بحلول عام 2027.

وقال المحلل مايكل هسويه: "لا يزال المسار المستقبلي حتى عام 2026 مسارا هبوطيا".

وتتفوق توقعات تراجع الأسواق في العام المقبل على احتمالات فشل المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو، مما يطلق العنان لإمدادات النفط الخاضعة لعقوبات غربية.

ومع ذلك، تجد أسواق النفط بعض الدعم من التوقعات المتزايدة بأن الولايات المتحدة ستخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الطلب على الخام، وفقا للغد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط النفط أسعار النفط اليوم أسعار النفط اليوم الثلاثاء استقرار أسعار النفط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية