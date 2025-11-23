انخفضت أسعار الزيت، والعدس، والفول، والدواجن، والبطاطس، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، بينما ارتفع أسعار الأرز، والبيض، والحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

