انخفضت أسعار البصل، والبطاطس، والفلفل، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والباذنجان، والخيار، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات، و6.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات، و8.5 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيه، بزيادة 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 22 جنيهات و26 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.