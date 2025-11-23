إعلان

المالية تؤكد أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الضريبية

كتب : منال المصري

10:41 ص 23/11/2025

أكد أحمد كجوك وزير المالية أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تبسيط المعلومات للمستثمرين والمتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم خلال مشاركته في مؤتمر كايرو أي سي تي أن الوزارة تتابع إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة بشكل لحظي، حيث يساعد هذا في اتخاذ قرارات صحيحة في الوقت المناسب.

وأوضح كجوك أننا لدينا حجم هائل من البيانات بسبب الرقمنة والميكنة، يمثل فرصة قوية للاستثمار فى مجالات الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر تحليلات إضافية، ستجعلنا أكثر قدرة على التحليل والتوقع وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطن.

وأشار الوزير إلى "أننا نعمل معًا على ميكنة وتبسيط كل الإجراءات لصالح الاقتصاد والناس، ومن المهم استخدام الذكاء الاصطناعي في كل عمليات المنظومة الضريبية، من أجل التيسير والتبسيط على الممولين".

أحمد كجوك الذكاء الاصطناعي المنظومة الضريبية وزارة المالية

