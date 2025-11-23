انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : أحمد الخطيب
أسعار السمك اليوم
انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوِم الأحد 23-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، والسبيط والكاليماري، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و62 جنيهًا، بتراجع جنيه.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و125 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه، بزيادة 50 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.