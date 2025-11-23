إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:23 ص 23/11/2025

أسعار السمك اليوم

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوِم الأحد 23-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، والسبيط والكاليماري، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و62 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و125 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه، بزيادة 50 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

