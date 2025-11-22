إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب-أحمد الخطيب:

05:25 م 22/11/2025

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 22-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3630 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4667 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5445 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6222 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 43560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 193504 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 311100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 4065 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

