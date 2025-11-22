إعلان

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:19 ص 22/11/2025

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الحديد، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 22-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37000 جنيه، بتراجع 357.33 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38640.91 جنيه، بتراجع 436.23 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4040.91 جنيه، بتراجع 87.79 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت انخفاض الحديد والأسمنت سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت أسعار مواد البناء

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل