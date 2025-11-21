انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 21-11-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3640 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4680 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5460 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6240 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 43680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62400 جنيه.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 194064 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 312000 جنيها.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.98% إلى نحو 4037 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



