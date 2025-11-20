سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

عاد سعر الذهب للارتفاع مجددا اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 20-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3643 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4684 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5465 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6245 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 194219 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 312250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 4083 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.