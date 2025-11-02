انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 2-11-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 158.1 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 164.1 جنيه، بتراجع 1.99 جنيه.