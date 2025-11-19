شعبة الاتصالات: اجتماعات مرتقبة لحل أزمة إيقاف 51 ألف هاتف محمول

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن المشكلات الخاصة بالهواتف التي تم إيقافها في أكتوبر لم تحل حتى الآن.

وكان رمضان كشف في تصريحات تليفزيونية عن إيقاف 51 ألف هاتف محمول في شهر أكتوبر نتيجة تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي.

وأوضح أنه سيجري خلال الفترة المقبلة عقد اجتماعات مع مصلحة الجمارك لحل الأزمة.

وأكد رمضان أن هذه الهواتف تخص 51 ألف عميل وتسبب إيقافها عن العمل في مشكلات كبيرة للتجار.

وأضاف أن الشعبة أرسلت مذكرة تفصيلية لعرض المشكلة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لكن لم تتلق الشعبة أي رد حتى الآن.

وأشار رمضان إلى أن الرسوم المفروضة هي رسوم جمركية تُحصل لصالح الجمارك وأنه من المفترض أن لا يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الهواتف من تلقاء نفسه إلا بناءًا على تعليمات من الجمارك.

وتابع: "نتواصل الآن مع مصلحة الجمارك لمعرفة ما إذا كان قرار إيقاف الهواتف جاء بناءًا على تعليماتهم أم لا، وللبحث عن حلول تنهي المشكلة".

كانت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت في شهر يناير تطبيق رسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمة الهاتف المستورد لمواجهة محاولات التهريب وحماية الصناعة المصرية.

اقرأ أيضًا:

بعد تراجعها عالميا.. هل ترتفع أسعار البن الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

ما أسباب تراجع أسعار الذهب الفترة الحالية؟

"فلوسي".. أول منصة رقمية لشراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر المحمول