انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:29 ص 19/11/2025

البلطي

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 57 و63 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و130 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

البلطي أسعار الأسماك المأكولات البحرية الكاليماري السبيط

فيديو قد يعجبك



