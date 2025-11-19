ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي، والخيار، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والفلفل الحامي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و10.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و22 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.