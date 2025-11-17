كتبت- آية محمد:

أطلقت شركة "بي إف أي لخدمات الاستثمار"، المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية – إحدى الشركات التابعة لشركة البريد للاستثمار والذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد - تطبيقها الجديد "فلوسي"، ليصبح أول منصة رقمية في مصر تُمكّن المواطنين من شراء و استرداد وثائق صناديق الاستثمار مباشرة عبر الهاتف المحمول.

ويمثل تطبيق "فلوسي" خطوة إستراتيجية في دعم توجه البريد المصري نحو تعزيز دوره في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يوفر منصة تعد الأكبر من نوعها محليًا من حيث تنوع المنتجات الاستثمارية.

ويتيح التطبيق للمستخدمين الاستثمار في نحو 40 صندوقًا استثماريًا تشمل صناديق الذهب، والدخل الثابت، والأسهم، والصناديق القطاعية، وصناديق المؤشرات، وذلك بالتعاون مع أبرز مديري الأصول في السوق المصرية.

ويُمكّن التطبيق المستخدم من التسجيل إلكترونيًا بالكامل، بدءًا من تحميل التطبيق، ثم توقيع عقد إلكتروني "E-Contract"، مرورًا بإجراءات التعرف على العميل "E-KYC" عبر تصوير بطاقة الرقم القومي من خلال شركة تعهيد إلكتروني معتمدة لدى هيئة الرقابة المالية، وبعد تفعيل الحساب، يمكن للمستخدم شحن محفظته الرقمية من خلال حسابات البريد المصري، أو الحسابات البنكية.

ولا يفرض التطبيق حدًا أدنى ثابتًا للاستثمار، إذ يعتمد الحد الأدنى على سعر وثيقة كل صندوق وفقًا لنشرة الاكتتاب الخاصة به، ويعمل "فلوسي" وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بعد اجتيازه اختبارات شاملة تجريها هيئة الرقابة المالية على مراكز البيانات ونظم التشغيل لضمان سلامة المعاملات الرقمية.

وسيحصل المستخدمون على خدمة دعم فني متكاملة من داخل التطبيق، بما يضمن تجربة سلسة وموثوقة، مع خطة للتوسع مستقبلًا في إضافة منتجات مالية واستثمارية جديدة تعزز من دور شركة البريد للاستثمار في توفير حلول استثمارية رقمية منخفضة التكلفة للمواطنين.