سعر طبق البيض يقترب من 100 جنيه.. وتحذيرات من خسائر للمربين



حذر حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، من تدهور أسعار البيض خلال الفترة الحالية، حيث اقترب سعر طبق البيض من 100 جنيه في بعض المناطق.

وأضاف المنوفي، أن استمرار هذا الانخفاض الحاد يهدد خروج آلاف صغار المربين من السوق بسبب تكبدهم خسائر تفوق قدرتهم على الإنتاج.



وأوضح المنوفي، أن الأزمة الحالية لا تعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، بل إلى غياب آليات تنظيمية واضحة للسوق وضعف قنوات التسويق، ما أدى إلى بيع البيض بأسعار أقل بكثير من التكلفة الفعلية، وهو ما يهدد استمرارية الإنتاج المحلي للسلعة الأساسية.



وأشار المنوفي إلى أن عددًا من صغار المربين أطلقوا مناشدات عاجلة للحكومة للتدخل وتحديد سعر عادل للبيض يشمل احتساب التكلفة وهامش ربح مناسب، لضمان استمرار الإنتاج وحماية الاقتصاد الوطني من فقدان هذه الشريحة الحيوية.



كما شدد على ضرورة إنشاء بورصة سلعية إلكترونية للبيض والمنتجات الغذائية، لضمان تسعير شفاف وعادل يحمي المربين والمستهلكين على حد سواء ويحد من تقلبات الأسعار غير المبررة.