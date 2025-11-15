النصر العامة للمقاولات تفوز بمشروع جديد في العراق بقيمة 40 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

نجحت شركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" – التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في الفوز بمناقصة تنفيذ مشروع لصالح شركة مصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط العراقية في محافظة البصرة، بقيمة تقارب 40 مليون دولار.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن خطة الشركة تأتي ضمن التوسع في السوق العراقي وتعزيز حضورها في مشروعات البنية التحتية والطاقة بالمنطقة، بما يدعم استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية وتوسيع أعمال شركات المقاولات التابعة في الأسواق الخارجية.

وشهدت مراحل الطرح والترسية منافسة قوية بين عدد من الشركات المحلية والدولية، إلا أن تحالف شركة "حسن علام" بالتعاون مع شركة "سماء البصرة"، استطاع الفوز بالمشروع بفضل ما تتمتع به شركة النصر للمقاولات من خبرات فنية متخصصة وسجل حافل بالنجاحات في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها. وقد نجحت الشركة في استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الفنية، بما يعزز من مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ مشروعات كبرى داخل العراق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن هذا المشروع يأتي تأكيدا لما تتمتع بها الشركات التابعة من كفاءة وخبرات وقدرات على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواجد المصري في مشروعات التنمية والبنية التحتية في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الوطنية للتوسع الخارجي والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.