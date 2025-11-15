إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 15-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:20 ص 15/11/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 15-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الجمعة.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 105 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 14-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم السبت 15-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6248 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5465 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4683 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3645 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2603 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 194263 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43720 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.12% إلى نحو 4082 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

