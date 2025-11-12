انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والكابوريا، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والمكرونة، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

