خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد والذهب

كتب : مصراوي

01:50 م 12/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والكابوريا، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والمكرونة، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الفول والزيت والمكرونة اليوم الأربعاء بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

