إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:43 ص 12/11/2025

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية..

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 154.07 جنيه، بتراجع 55 قرشًا.


كرتونة البيض البلدي: 156.78 جنيه، بتراجع 95 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الأسواق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح