ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والجبن الأبيض، واللبن السائب، والمسلي الصناعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، بينما انخفضت أسعار العدس، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.24 جنيه، بتراجع 42 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.82 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.46 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.84 جنيه، بزيادة 1.69 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.54 جنيه، بزيادة 80 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.28 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.87 جنيه، بتراجع 1.24 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.78 جنيه، بزيادة 10 قروش.

لتر زيت الذرة: 110.5 جنيه، بزيادة 1.59 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.63 جنيه، بتراجع 3.27 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.52 جنيه، بتراجع 1.35 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.66 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.09 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 142.03 جنيه، بزيادة 7.92 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.39 جنيه، بتراجع 1.67 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.17 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.69 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.