أرباح مدينة مصر تتراجع 30.9% خلال الربع الثالث من 2025

أعلنت شركة مدينة مصر تراجع صافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي- يوليو إلى سبتمبر 2025- على أساس سنوي إلى نحو 1.1 مليار جنيه تحت ضغط تراجع الإيرادات.

وأوضحت الشركة في إفصاح لها بالبورصة اليوم، أن إيرادات الشركة انخفضت خلال الربع الثالث من العام الحالي 12.5% إلى 2.6 مليار جنيه.

في المقابل ارتفعت المبيعات الجديدة للوحدات السكنية للشركة بنسبة سنوية 11.2% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 36.3 مليار جنيه مدعومة بتوجه الشركة نحو بيع الوحدات الجاهزة عالية القيمة.

بلغت المبيعات الجديدة 15.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بمعدل نمو وصل إلى 27.5% مقابل 11.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تسليم الوحدات بلغ أكثر من ألف وحدة خلال أول تسعة أشهر من عام 2025 ، مقابل 478 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق، علما بأن الشركة تمضي قدما في تسليم العملاء وحداتها بمشروعي تاج سيتي وسراي بفضل الإنجازات الملحوظة للأعمال الإنشائية والبنية الأساسية بالمشروعين.

ارتفعت إيرادات مدينة مصر من تسليم الوحدات بنسبة سنوية كبيرة سجلت 100.9% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتبلغ 1.6 مليار جنيه بفضل نجاح الشركة في تسريع وتيرة الأعمال البنائية بمختلف مشروعاتها.