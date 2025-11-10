ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتوقعات خفض الفائدة ومخاوف النمو



وكالات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف بشأن النمو العالمي.

وبحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.7 % إلى 4027.88 دولار للأوقية "الأونصة".

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر، 0.7 % إلى 4036.60 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في أكتوبر، وسط خسائر في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، في حين أدى خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.

وأظهر استطلاع يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 3 أعوام ونصف العام في أوائل نوفمبر، وسط مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول فترة إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المشاركون في السوق الآن بنسبة 67 % خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات التقلبات الاقتصادية.

وبدا مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأحد مستعدا للمضي قدما في إجراء يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الاتحادية وإنهاء الإغلاق الذي استمر 40 يوما.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 48.84 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 % إلى 1563.25 دولار وصعد البلاديوم 1.2 % إلى 1396.75 دولار، وفقا للغد.