وفد أعمال مصري يزور تايلاند لتعزيز التجارة والاستثمار

كتب: هاني رجب:

03:13 م 07/10/2025

وفد أعمال مصري يزور تايلاند

نظمت السفارة التايلاندية في القاهرة زيارة لوفد أعمال مصري إلى تايلاند برئاسة محمد صبري، رئيس مجلس الأعمال المصري-التايلاندي، وحمادة عبدالصمد، وكيل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب ستة ممثلين آخرين من قطاع الأعمال المصري.

وناقش الوفد المصري مع فيبيك ليساند ليفاج، المستشارة بمجلس التجارة التايلاندي ورئيسة الغرفة المشتركة للتجارة الأجنبية في تايلاند، وبعدد من أعضاء غرفة التجارة التايلاندية

فرص الأعمال والسياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في مجالي التجارة والاستثمار.

وأكد المشاركون على وجود إمكانيات كبيرة لمزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ يمكن لمصر أن تكون بوابة لتايلاند نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، في حين يمكن لتايلاند أن تمثل بوابة لمصر إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وقام الوفد أيضا بزيارة تشاي أرونانوندشاي، رئيس مجلس السياحة التايلاندي، بحضور عدد من التنفيذيين من جمعية الشركات التايلاندية الناشئة.

