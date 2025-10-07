إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم يصل إلى مستوى قياسي جديد ببداية التعاملات

كتب- أحمد الخطيب:

09:40 ص 07/10/2025

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 7-10-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.


سعر الذهب اللحظي


ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3526 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4534 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5290 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6045 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 42320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60450 جنيهًا.


سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 187999 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 302250 جنيهًا.


وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا

وارتفع الذهب عالميًا بنسبة 0.09 % إلى نحو 3966 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

