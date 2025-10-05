ارتفعت أسعار الدواجن، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-10-2025، بينما انخفضت أسعار الزيت، والسكر، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض الزيت والسكر بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)









تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد



