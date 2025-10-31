ارتفعت أسعار الفول، والعدس، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 31-10-2025، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.49 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.16 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.48 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 92.62 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 36.49 جنيه، بزيادة 90 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.23 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 70.43 جنيه، بزيادة 4.94 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.83 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.62 جنيه، بزيادة 44 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 400 جنيه، بتراجع 2.01 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.76 جنيه، بتراجع 2.48 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.62 جنيه، بتراحع 94 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.44 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 145.69 جنيه، بزيادة 14.93 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.13 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.98 جنيه، بتراجع 80 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 97.43 جنيه، بتراجع 4.89 جنيه.