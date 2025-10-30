انخفضت أسعار الأرز، وزيت الذرة، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية:

كيلو الأرز المعبأ: 35.26 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الأرز المعبأ السائب: 27.56 جنيه، بتراجع 1.09 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 60.06 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.86 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.



كيلو الدقيق المعبأ: 25.41 جنيه، بتراجع 78 قرشًا.



لتر زيت عباد الشمس: 92.68 جنيه.



كيلو السكر المعبأ: 35.59 جنيه، بتراجع 86 قرشًا.



كيلو المكرونة المعبأة: 27.78 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.



كيلو العدس المعبأ: 65.49 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.



البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.76 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.



لتر زيت الذرة: 109.18 جنيه، بتراجع 1.74 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 402.01 جنيه، بتراجع 95 قرشًا.



كيلو الدواجن الطازجة: 98.24 جنيه، بزيادة 4.06 جنيه.



كيلو الجبن الأبيض: 130.76 جنيه، بتراجع 9.43 جنيه.



كيلو الجبن الرومي: 275.39 جنيه، بزيادة 2.01 جنيه.



كيلو اللبن السائب: 31.18 جنيه، بتراجع 78 قرشًا.



كيلو المسلي الصناعي: 102.32 جنيه، بزيادة 3.45 جنيه.