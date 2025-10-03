إعلان

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:15 ص 03/10/2025

أسعار الخضروات والفاكهة

انخفضت أسعار البطاطس، والباذنجان، والفلفل، خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و18 جنيهًا.

