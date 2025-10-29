عودة التعامل على أسهم "بلتون" بالبورصة بعد رد الشركة

قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم شركة بلتون القابضة اعتبارا من جلسة تداول اليوم بعد رد الشركة بشأن ماتم نشره تحت عنوان " المركزي يغرم أبو ظبي الأول مصر مليار جنيه بسبب بلتون".

وأكدت بلتون في بيان للبورصة أن حق الرد مكفول لتلك البنوك كما تؤكد الشركة على قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بأحكام القوانين واللوائح والقواعد الرقابية، وحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

كانت الشرق نشرت أمس فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها مليار جنيه (21 مليون دولار) على "بنك أبوظبي الأول مصر" لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة "بلتون القابضة"، التابعة لمجموعة "شيميرا" الإماراتية، استُخدمت في غرض غير المخصص له، وفق مصدران تحدثا لها لم تذكر أسمائهما.

تُعدُّ "بلتون"، من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم نحو 18 شركة تعمل في أنشطة الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.

تأسست الشركة في مايو 2006، وأدرجت أسهمها في البورصة المصرية في أبريل 2008.

بلغت محفظة قروض "بلتون القابضة" 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة.