أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:16 ص 28/10/2025

أسعار البيض

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.


أسعار البيض


كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 158.41 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.


كرتونة البيض البلدي: 157.89 جنيهًا، بزيادة 1.62 جنيه.


أسعار البيض الأسواق كرتونة البيض البلدي

