ارتفعت أسعار الدواجن، والطماطم، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد 26-10-2025، بينما انخفضت أسعار السكر، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

