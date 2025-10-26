إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الطماطم وانخفاض السكر واستقرار الذهب

كتب : أحمد الخطيب

01:11 م 26/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والطماطم، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد 26-10-2025، بينما انخفضت أسعار السكر، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض السكر.. أسعار السلع الأساسية اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

