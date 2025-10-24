انخفضت أسعار الطماطم، والخيار، والليمون، خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والباذنجان، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و16 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 15 و19 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 9 جنيهات 17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.