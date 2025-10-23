سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 22-10-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6315 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5525 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4736 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3684 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2631 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 196397 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.51% إلى نحو 4063 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.