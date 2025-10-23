إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:31 ص 23/10/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 22-10-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6315 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5525 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4736 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3684 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2631 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 196397 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.51% إلى نحو 4063 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر وقية الذهب سعر الجنيه الذهب الذهب تراجع الذهب انخفاض أسعار الذهب نجيب ساويرس يكشف أسباب ارتفاع الذهب الذهب اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر الذهب مع بداية التعاملات الذهب الآن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان