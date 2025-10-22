ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.72 جنيه للشراء، و126.29 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.05 جنيه للشراء، و13.06جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 66.51 جنيه للشراء، و 67.22 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.25 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و155.44 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.