إعلان

ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم

كتب : آية محمد

11:43 ص 22/10/2025

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.72 جنيه للشراء، و126.29 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.05 جنيه للشراء، و13.06جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 66.51 جنيه للشراء، و 67.22 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.25 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و155.44 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عملات عربية تعاملات اليوم سعر الريال السعودي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي بمنتصف تعاملات اليوم
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا