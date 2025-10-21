انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الليمون، والبرتقال، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.