مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأخضر بختام آخر جلسات الأسبوع

كتب : أمنية عاصم

03:28 م 02/10/2025

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.36 % عند مستوى 36900 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 27.89 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 47.49 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 75.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.27 % عند مستوى 36769 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

