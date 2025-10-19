إعلان

نائب وزير المالية: نفذنا سياسات متوازنة لتحفيز القطاع الخاص

كتب : منال المصري

11:42 ص 19/10/2025

ياسر صبحي في لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية

كتبت- منال المصري:

أكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا نفذنا إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.

وقال نائب الوزير، في لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وفقا لبيان اليوم، إن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى تتحسن، ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل.

وأضاف نائب الوزير، أن دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من ١٠٪؜ من الناتج المحلي، والدين الخارجي تراجع ٤ مليارات دولار خلال عامين، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.

وأوضح نائب الوزير، أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو.

