زيادة بين 171% و 655%.. كيف ارتفعت أسعار البنزين منذ 2016؟

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار بواقع جنيهين للتر، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.

وبذلك أصبحت الأسعار الجديدة كالتالي:

بنزين 80: من 15.75 جنيه إلى 17.75 جنيه للتر

بنزين 92: من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه للتر

بنزين 95: من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر

السولار: من 15.5 جنيه إلى 17.5 جنيه للتر

تراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية التسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية في أعقاب تحرير أسعارها، للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.

وتأسست لجنة التسعير التلقائي لمراجعة أسعار الوقود في عام 2016، وتعتمد آلية التسعير على ربط سعر المواد البترولية بالأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.

وتضم اللجنة ممثلين من وزارتي البترول والمالية، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

وتتولى اللجنة متابعة المعادلة السعرية للمواد البترولية بصورة ربع سنوية، وربط الأسعار المحلية بأسعار خام برنت وسعر الصرف، إلى جانب تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن التنفيذ ومعالجة أي مشكلات أو ثغرات عند التطبيق.

وبحسب البيانات التاريخية، ارتفع سعر بنزين 80 من 2.35 جنيه في 2016 إلى 17.75 جنيه حاليًا بنسبة زيادة تقارب 655%، وارتفع بنزين 92 من 3.5 جنيه إلى 19.25 جنيه بنسبة زيادة 450%، كما ارتفع بنزين 95 من 7.75 جنيه إلى 21 جنيهًا بنسبة زيادة 171%.

رحلة زيادة أسعار الوقود منذ تأسيس لجنة التسعير

نوفمبر 2016 (بداية الزيادة)

ارتفع بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلًا من 1.6 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 8 إلى 15 جنيهًا.

يونيو 2017

ارتفع بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات، والسولار إلى 3.65 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا.

يونيو 2018

ارتفع بنزين 80 إلى 5.5 جنيه، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 7.75 جنيه، والسولار إلى 5.5 جنيه للتر.

يوليو 2019

ارتفع بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 8 جنيهات، وبنزين 95 إلى 9 جنيهات، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر.

أكتوبر 2019 (أول انخفاض)

انخفض سعر البنزين بمقدار 25 قرشًا، ليبلغ بنزين 80 نحو 6.30 جنيه، وبنزين 92 نحو 7.30 جنيه، وبنزين 95 نحو 8.75 جنيه للتر.

يناير 2020 (تثبيت الأسعار)

قررت الحكومة تثبيت الأسعار تزامنًا مع جائحة كورونا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

يوليو 2021

ارتفع بنزين 80 إلى 6.85 جنيه، وبنزين 92 إلى 8.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 9.25 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه.

أبريل 2022

ارتفع بنزين 80 إلى 7.50 جنيه، وبنزين 92 إلى 8.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 9.75 جنيه، والسولار إلى 7.25 جنيه.

يناير 2023

ارتفع بنزين 80 إلى 8.25 جنيه، وبنزين 92 إلى 9.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 10.75 جنيه، والسولار إلى 7.75 جنيه.

زيادات عام 2024

مارس 2024

بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وبنزين 95 إلى 13.5 جنيه، والسولار إلى 10 جنيهات.

يوليو 2024

بنزين 80 إلى 12.25 جنيه، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيهًا، والسولار إلى 11.5 جنيه.

أكتوبر 2024

بنزين 80 إلى 13.25 جنيه، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 17 جنيهًا، والسولار إلى 13.5 جنيه.

عام 2025

أبريل 2025

بنزين 80 إلى 15.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، والسولار إلى 15.5 جنيه.

أكتوبر 2025 (الزيادة الأحدث)

قررت اللجنة رفع الأسعار بواقع جنيهين للتر لتصبح الأسعار الحالية:

بنزين 80: 17.75 جنيه

بنزين 92: 19.25 جنيه

بنزين 95: 21 جنيهًا

السولار: 17.5 جنيهًا