إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : مصراوي

10:08 ص 17/10/2025

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-10-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 94.54 جنيه، بتراجع 59 قرشًا، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 75.12 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 113.19 جنيه بحد أقصى.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. البترول تعلن ارتفاع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار
خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)