آلية التسعير التلقائي.. كيف تحدد مصر أسعار الوقود كل 3 أشهر؟

القاهرة - أحمد والي:

تخضع أسعار المنتجات البترولية في مصر لمراجعة دورية كل ثلاثة أشهر تنفذها "لجنة التسعير التلقائي"، وفق آلية التسعير التلقائي، التي بدأت عملها في عام 2019 بهدف ربط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية.

ولكن. كيف تتخذ اللجنة قراراتها الدورية تلك؟

تعتمد اللجنة في قرارها على ثلاثة عوامل رئيسية:

- السعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع والأعباء الأخرى الثابتة التي تُراجع وفق ميزانية الدولة.

تضم اللجنة ممثلين عن وزارتي البترول والمالية والهيئة العامة للبترول، وتجتمع بشكل ربع سنوي لتقديم توصياتها بتعديل الأسعار، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، على ألا يتجاوز التعديل نسبة محددة في كل مرة.

وتهدف هذه الآلية إلى إرساء نظام شفاف يمنح الدولة مرونة في إدارة تكاليف دعم المحروقات ويتيح رؤية مستقبلية للأسعار في السوق المحلية.