خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدقيق والحديد والذهب يقفز لمستويات تاريخية

كتبت- أمنية عاصم:

01:45 م 16/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الفول، والدواجن، والحديد، والدقيق، الجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الصعود لمستويات قياسية خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار السلع أسعار الدواجن أسعار اللحوم أسعار البيض أسعار الذهب

