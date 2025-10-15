إعلان

انخفاض أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم ..منها الدينار البحريني

كتب : أمنية عاصم

10:48 ص 15/10/2025

أسعار العملات العربية

كتبت- أمنية عاصم:


انخفضت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم


سعر الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، و 13 جنيها للبيع.
سعر الدينار البحرينى: 125.11 جنيه للشراء، و 126.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
سعر الريال القطري: 12.09 جنيه للشراء، و 13.10 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردنى: 66.72 جنيه للشراء، و 67.45 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
سعر الدينار الكويتى: 154.71 جنيه للشراء، بتراجع 59 قرشًا، و155.71 جنيه للبيع.

عملات عربية مقابل الجنيه تعاملات اليوم

