كتبت- أمنية عاصم:





انخفضت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.



أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم





سعر الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، و 13 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125.11 جنيه للشراء، و 126.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.09 جنيه للشراء، و 13.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.72 جنيه للشراء، و 67.45 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.71 جنيه للشراء، بتراجع 59 قرشًا، و155.71 جنيه للبيع.