ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

10:26 ص 14/10/2025

أسعار الدواجن

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 95.44 جنيهًا، بزيادة 54 قرشًا، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 75.58 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 114.57 جنيه بحد أقصى.

